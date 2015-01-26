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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:38 BJT

《台湾重要政经日程》--1月26日

=====================今日重要政经消息==============================
    1/26(一)
    --全国能源会议(第一日)。
    --10:00 台经院2015年总经预测暨1月景气动向。
    --11:00 中华信评记者会。
    --14:00 汤森路透全球百大创新机构授奖记者会。
    --16:10 央行公布12月M2货币总计数年增率，上月年增5.22%。
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    1/27(二) 
    --全国能源会议(第二日)。
   *--10:00 国泰人寿 台中高铁站开发案记者会。
    --14:00 台综院"主要国家货币动向及对台湾经济之影响"研讨会。
    
    1/28(三)
    --亚太游戏产业峰会。
    --14:30 国泰房地产指数发布会。
    --17:00 联电 投资人说明会。
    
    1/29(四) 
    --09:00 台湾人口结构老化对经济和社会的影响研讨会。 
    --2015天下经济论坛(第一日)。    
    --14:00 友达 投资人说明会并公布第四季财报及展望。
    
    1/30(五) 
    --08:30 主计总处公布第四季经济成长率概估值。
    --2015天下经济论坛(第二日)。
    
    2/2(一)
   *--10:00 汇丰公布台湾采购经理人指数(PMI)。
    --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。
    
    2/4(三)
    --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。
  
    2/5(四)
    --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.61%。
    --16:10 央行公布1月底外汇存底。
    
    2/9(一)
    --16:00 财政部公布1月出口金额，上月为年减2.8%。
    
    2/10(二)
    --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    --13:30 台积电 公布1月营收数字。
    --14:00 群创 季度投资人电话说明会。
    
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    2/24(二)
    --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。
    
    2/26(四)
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
   
    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    3/10(二)
    --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    
    3/24(二)
    --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。
    --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)      

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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