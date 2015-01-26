瑞典央行：第一副总裁称，央行有多种迅速扩大资产负债表的工具

路透斯德哥尔摩1月23日 - 瑞典央行第一副总裁 Kerstin af Jochnick周五说，央行有能力透过购债来迅速扩大资产负债表。他的言论令市场益发臆测瑞典央行将跟随欧洲央行推出量化宽松(QE)。

瑞典主要利率自去年10月以来即处于零利率，欧洲央行周四推出QE之后，瑞典央行政策跟进的压力越来越大。

瑞典央行在12月开会时曾表示，如果有必要扩张政策，央行已准备好采取更多行动，最快可能就是下一次在2月的会议。

央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)已表示，相关措施可能包含负的回购利率，或者透过贷款及资产购置扩大央行资产负债表，但央行并未说明其选项的优先顺序，也未表明会单独实施或是把它们融合成一个方案。

周五时Af Jochnick说，如果有迅速实施非常规举措的需要，央行已有必要的制度、共识、惯例以及学识。

“所以技术上而言，当确有必要时，我们已准备好扩大资产组合规模。”

瑞典公债收益率已然极低、甚至位于记录低点，但若央行购债的话，将令借贷成本更低。

由于主要通胀率仍为负值，市场已经益发臆测瑞典央行得出台非传统举措。利率期货<0#RIBA:>显示今年12月时回购利率料达到负0.1%的最低水平。