中东政经：沙特石油部长欧那密留任，该国石油政策将维持不变

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透迪拜1月23日 - 沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五迅速宣布欧那密续任石油部长一职，此举意安抚动荡的能源市场；该市场十分关注欧那密在石油输出国组织(OPEC)所扮演的重要角色。
沙特国王阿布杜拉周五逝世，其弟萨尔曼继位。萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任政策。
现年79岁的欧那密20年来在能源市场一直是领军人物，去年11月成功地主张OPEC维持产量不变，以维持市场份额。
分析师称，在萨尔曼领导下，这一政策不太可能发生改变。
“目前值得关注的是王国的政策，而不仅是国王的政策，”Medley Global Advisors分析师Yasser Elguindi称。“沙特将继续纯粹以经济考量为依据制订政策，而不是政治考量。石油早就不再是武器了。”
欧那密目前将坚守岗位，分析师称重点在于会维持多久，因为他的去职总体上将影响沙特政策、OPEC以及油价。
“欧那密短期内很可能将留任，新上任的国王不太可能进行政策调整，...有传言称欧那密可能将在未来一年左右卸任...实际上，这可能推迟他的退休时间，”Swedish Energy Agency分析师Samuel Ciszuk称。
“我认为在当前情况下很难更动各部会部长。如果欧那密离职，我认为他更倾向于在OPEC恢复一些秩序后再离开，”咨询机构Petromatrix的Olivier Jakob称。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率