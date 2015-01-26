国际油市：美国原油期货跌至近六年低位附近，因希腊局势致欧元暴跌

周日希腊大选投票完成约60%计票，左翼激进联盟党(Syriza)料将以36.1%得票率，在总数300个议会席次中拿下149席，得票率较现任总理萨马拉斯所领导的保守派的新民主党多出将约8个百分点。

尽管可能还需数个小时才能得知最终结果，但现年40岁的齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经济危机中公然反对欧盟与IMF纾困条件的欧元区政府。

沙特阿拉伯新任国王萨尔曼周五迅速留任现任石油部长欧那密，显示沙特在前国王阿布杜拉逝世后，希望平息能源市场的不安情绪。

萨尔曼誓言维持能源与外交政策的连续性，并迅速任命较年轻的人选继任他留下的副王储空缺，藉着此项任命，完成下一代接班的布局。

美国东海岸从费城、纽约市至缅因州的地带，周一将面临历史性的暴风雪，降雪量最多料达三英尺(90公分)高，数千万民众的交通可能受阻。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，截至1月20日止当周，基金经理人减持美国原油期货与期权净多仓。(完)

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