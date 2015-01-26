国际油市：美国原油期货跌至近六年低位附近，因希腊局势致欧元暴跌

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
周日希腊大选投票完成约60%计票，左翼激进联盟党(Syriza)料将以36.1%得票率，在总数300个议会席次中拿下149席，得票率较现任总理萨马拉斯所领导的保守派的新民主党多出将约8个百分点。
尽管可能还需数个小时才能得知最终结果，但现年40岁的齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经济危机中公然反对欧盟与IMF纾困条件的欧元区政府。
沙特阿拉伯新任国王萨尔曼周五迅速留任现任石油部长欧那密，显示沙特在前国王阿布杜拉逝世后，希望平息能源市场的不安情绪。
萨尔曼誓言维持能源与外交政策的连续性，并迅速任命较年轻的人选继任他留下的副王储空缺，藉着此项任命，完成下一代接班的布局。
美国东海岸从费城、纽约市至缅因州的地带，周一将面临历史性的暴风雪，降雪量最多料达三英尺(90公分)高，数千万民众的交通可能受阻。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，截至1月20日止当周，基金经理人减持美国原油期货与期权净多仓。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/于春红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)