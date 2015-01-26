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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月26日

**上海证券报**

--记者获悉，中国证券业协会日前对《私募股权众筹融资管理办法（试行）》进行了最新修改，修改后的《办法》与此前发布的征求意见稿相比有很大不同，主要集中在降低投资者准入门槛方面。

--中国神华 已经确定了季度定价方式。其中一季度挂牌价格为520元/吨，与近日传出的四大煤炭企业长协价格保持一致。不过，电厂等大客户事实上拿到的煤炭长协价格为510元/吨，基本符合下游企业的预期。

--中国北车 公告，于近日签订了若干重大合同，合计金额约为242.58亿元人民币，约占公司2013年度营业收入的24.95%。

**证券时报**

--上海市市长杨雄25日在上海市十四届人大三次会议作政府工作报告。与往年相比，报告取消了国内生产总值（GDP）增长的具体目标。

--长城证券通过长城富浩基金管理有限公司获批合格境内投资者境外投资（QDIE）试点资格，这也是首批获得该试点资格的券商。QDIE是继合格境内机构投资者（QDII）之后，境内机构进行境外投资的新路径。

**人民日报**

--记者获悉：由上海期货交易所批准设立的内地首个铜期货交割仓库在江西鹰潭建成并投入运营。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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