《中国报摘》--其他报纸重要消息1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**上海证券报**
--记者获悉，中国证券业协会日前对《私募股权众筹融资管理办法（试行）》进行了最新修改，修改后的《办法》与此前发布的征求意见稿相比有很大不同，主要集中在降低投资者准入门槛方面。
--中国神华 已经确定了季度定价方式。其中一季度挂牌价格为520元/吨，与近日传出的四大煤炭企业长协价格保持一致。不过，电厂等大客户事实上拿到的煤炭长协价格为510元/吨，基本符合下游企业的预期。
--中国北车 公告，于近日签订了若干重大合同，合计金额约为242.58亿元人民币，约占公司2013年度营业收入的24.95%。
**证券时报**
--上海市市长杨雄25日在上海市十四届人大三次会议作政府工作报告。与往年相比，报告取消了国内生产总值（GDP）增长的具体目标。
--长城证券通过长城富浩基金管理有限公司获批合格境内投资者境外投资（QDIE）试点资格，这也是首批获得该试点资格的券商。QDIE是继合格境内机构投资者（QDII）之后，境内机构进行境外投资的新路径。
**人民日报**
--记者获悉：由上海期货交易所批准设立的内地首个铜期货交割仓库在江西鹰潭建成并投入运营。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率