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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:01 BJT

《交易视点》台债关注希腊与FOMC会议，短线料低档盘整--元大宝来证

路透台北1月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上周五台湾公债市场反应欧洲央行量化宽松的规模大于预期带领各期券殖利率下跌，虽欧洲QE变数已明朗，后续将持续关注希腊是否续留欧元议题及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议会议。

此外目前市场依然相当宽松，在去化资金压力的行情保护下，资金流入短券，使得五年券较长券走势较为平稳。终场10年券 下跌3.22基点，收在1.5098%，成交量149亿台币。五年券 下滑2.35基点，收在1.016%，成交量24亿。

欧洲央行宣布量化宽松政策后其效果持续在市场发酵，欧洲公债殖利率来到历史低点，而美国公债殖利率较高对投资人具有吸引力，上周五在长债带领下，公债殖利率随欧洲市场下跌，终场指标10年期公债 收在1.818%，较前一交易日下跌5.37基点。

在欧洲变数厘清后，市场持券信心增强，但台债殖利率水准皆来到近一年低位，短线上有机会此水位横盘整理，交投以区间谨慎偏多操作为主，而希腊议题及美债后续走势依然是未来台债方向主要指引，预估成交区间五年券成交区间在1.00-1.10%，10年券成交区间在1.45-1.55%之间。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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