《交易视点》台债关注希腊与FOMC会议，短线料低档盘整--元大宝来证

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上周五台湾公债市场反应欧洲央行量化宽松的规模大于预期带领各期券殖利率下跌，虽欧洲QE变数已明朗，后续将持续关注希腊是否续留欧元议题及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议会议。
此外目前市场依然相当宽松，在去化资金压力的行情保护下，资金流入短券，使得五年券较长券走势较为平稳。终场10年券 下跌3.22基点，收在1.5098%，成交量149亿台币。五年券 下滑2.35基点，收在1.016%，成交量24亿。
欧洲央行宣布量化宽松政策后其效果持续在市场发酵，欧洲公债殖利率来到历史低点，而美国公债殖利率较高对投资人具有吸引力，上周五在长债带领下，公债殖利率随欧洲市场下跌，终场指标10年期公债 收在1.818%，较前一交易日下跌5.37基点。
在欧洲变数厘清后，市场持券信心增强，但台债殖利率水准皆来到近一年低位，短线上有机会此水位横盘整理，交投以区间谨慎偏多操作为主，而希腊议题及美债后续走势依然是未来台债方向主要指引，预估成交区间五年券成交区间在1.00-1.10%，10年券成交区间在1.45-1.55%之间。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率