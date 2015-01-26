中国房地产：北京市场已步入良性循环，今年不会为限购松绑--报载

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 尽管中国的商品房限购政策在大多数城市已取消，但中国人民日报引述北京市政府工作报告称，房地产市场已经步入良性循环，预计2015年不会有重大政策调整。也就是说，北京今年不会为限购松绑。
北京市人大会议的政府工作报告显示，北京2014年实现保障性住房竣工10.7万套、新开工10.1万套。今年还将通过新建、收购、租赁和货币补贴等多种方式，筹集各类保障房10.5万套，确保完成“十二五”期间新增100万套的任务。
“去年年末，包括新房和二手房在内，整体房价同比下降了3%以上，相信这也是广大市民所期待的。”北京市副市长陈刚说，尽管持续近10年的房地产投资热度有所消退，但其投资所占比重仍然偏高，投资额占当年全社会固定资产总额的51%。
在房价合理回调的同时，北京住房销售结构也不断优化， 90平方米以下的小户型住房成交比例提升，居民购房自住比例显着提高；而且，在限价、限贷政策逐步退出市场的条件下，北京房地产市场有能力依靠市场自身的调节能力，让房价保持稳定，预计今年房地产市场不会出现大冷大热的变化，因此不再需要通过政策调整来干预市场。
数据显示，北京楼市成交状况也比较稳定，据统计，去年本市共成交商品住房近17万套，其中10万套是二手房，近7万套是新房——当年入市的新房销售率高达70%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率