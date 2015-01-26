《中国债券市场每日交易备忘》--1月26日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --国务院发展研究中心副主任刘世锦24日表示，降准降息能在短期内改善预期，但新增 资金未必流向实体经济，可能流入股市，对实体经济刺激作用有限。 --中央财经领导小组办公室副主任韩俊表示，目前有关部门正在制定三个与土地制度改 革有关的政策性文件。一是关于农村土地承包经营权，确权登记颁证全国性的指导意见，二 是关于农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的政策性指导文件，三是关于落 实土地承包关系长久不变政策性的指导文件。这三个指导文件预期在2015年出台。 --证监会副主席姜洋表示，证监会日前召开了全国证券期货监管工作会议，研究部署了 2015年工作的总体思路和主要任务。概括起来，就是要毫不动摇地深化市场改革发展、坚定 不移地推进监管转型，使资本市场深深根植于实体经济的沃土，更好地顺应新常态、服务新 常态、引领新常态，为全面建成小康社会和实现中国梦贡献力量。证监会将在监管转型、发 展多层次资本市场、服务创新、提升开放水平、依法治市、风险防范六个方面发力。 --此前中国证监会规范券商融资融券业务引发股市大挫，中国证券报周一引述中国证券 金融公司董事长聂庆平称，此轮A股行情具有“结构性牛市”特征，融资融券业务只是顺应 了走势。在被问及是否是两融撬动了本轮行情时，聂庆平称，融资融券业务已经运行逾四年 ，但并没有受到如此多的关注和讨论，说明目前股票市场的热度来自于市场本身的回暖和走 强。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次