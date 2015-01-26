《中国债券市场每日交易备忘》--1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --国务院发展研究中心副主任刘世锦24日表示，降准降息能在短期内改善预期，但新增 资金未必流向实体经济，可能流入股市，对实体经济刺激作用有限。 --中央财经领导小组办公室副主任韩俊表示，目前有关部门正在制定三个与土地制度改 革有关的政策性文件。一是关于农村土地承包经营权，确权登记颁证全国性的指导意见，二 是关于农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的政策性指导文件，三是关于落 实土地承包关系长久不变政策性的指导文件。这三个指导文件预期在2015年出台。 --证监会副主席姜洋表示，证监会日前召开了全国证券期货监管工作会议，研究部署了 2015年工作的总体思路和主要任务。概括起来，就是要毫不动摇地深化市场改革发展、坚定 不移地推进监管转型，使资本市场深深根植于实体经济的沃土，更好地顺应新常态、服务新 常态、引领新常态，为全面建成小康社会和实现中国梦贡献力量。证监会将在监管转型、发 展多层次资本市场、服务创新、提升开放水平、依法治市、风险防范六个方面发力。 --此前中国证监会规范券商融资融券业务引发股市大挫，中国证券报周一引述中国证券 金融公司董事长聂庆平称，此轮A股行情具有“结构性牛市”特征，融资融券业务只是顺应 了走势。在被问及是否是两融撬动了本轮行情时，聂庆平称，融资融券业务已经运行逾四年 ，但并没有受到如此多的关注和讨论，说明目前股票市场的热度来自于市场本身的回暖和走 强。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率