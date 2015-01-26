中国经济：降准降息能在短期内改善预期，但对实体经济刺激有限--专家

路透北京1月26日 - 中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位引起市场对“刺激政策”的关注。中国国务院发展研究中心副主任刘世锦称，降准降息能在短期内改善预期，但新增资金可能流入股市，对实体经济刺激作用有限。

上周央行公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。而央行副行长潘功胜上周五表示，新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。

“降准降息能起多大作用？能起点作用，也许能改变一下预期。”新华社报导援引刘世锦说，但由于很多行业产能过剩，资金未必能进入实体经济，而大部分会流入股市，对实体经济的扶持和刺激作用不会太强。

他并认为，当前，财政政策相对有效，要通过增加政府投资，主要是基础设施投资，扩大终端需求，特别要注重提高投资的有效性。

而关于近期特别是去年通胀和GDP数据发布后，市场议论纷纷的“通缩风险”，刘世锦表示，中国即使出现了一定程度的通缩，也只是“非典型通缩”或者“结构性通缩”，和美国等成熟市场经济相比有根本性区别。

“这种‘非典型通缩’不是通常意义上由货币供给不足引起的，而是由于终端需求放缓导致的供给侧过剩产能调整引起的。”他说。

他并称，中国经济在转入中高速增长期后，要研究和确定反映新常态下发展质量的指标，与发展质量相对应的速度有一个合理区间，过高或过低都会对发展质量产生不利影响；当增速出现快速下滑苗头时，适度的刺激政策仍是必要的，但要明确刺激政策只有助于恢复短期平衡，并不能解决中长期结构问题。

“‘刺激’在经济学上是一个中性概念，不能把刺激和改革对立起来，也不能将‘刺激政策’负面化。”他指出，转型期推出刺激措施的目的是“托底”，防止经济增速严重偏离潜在增长率，损害发展质量，而非“推高”，重返高增长轨道。

最新路透调查显示，受新增信贷低迷、房地产市场下滑以及全球需求疲软的制约，今年中国经济增长率可能进一步下降至7%；中国央行或将在10月之前每季降准两次，每次50个基点，并在第二季再次下调指标贷款利率至5.4%。