永安期货：中国期指持仓小幅减少，多头移仓远月

上周，股指期货走势先抑后扬。截至上周五，期指主力合约收盘报3,597.0点，周跌幅1.21%。量能方面，由于市场跌停，上周一期指四个合约总成交量大幅减少至130万手，但随后四个交易日平均成交量169.8万手，比前周的150.9万手有所恢复。持仓方面，总持仓呈现小幅减少，周均值由22.2万手下降至21.7万手。上周最后两个交易日资金均呈现小幅流出状态。总体来看，市场大跌后虽然基本已经收复失地，但市场波动加大后资金心态明显趋于谨慎。

主力持仓方面，上周前20名主力席位总持仓多空持续减持，力度基本相当。上周五总净空持仓为1.95万手，虽然与前一周五2.0万手相比变化不大，但上周一净空单曾一度扩大至2.6万手，随后又迅速下降。从空单分布上来看，主力合约IF1502净空持仓由上周一的1.35万手回落至上周五的0.68万手，降幅接近50%。可见，在市场暴跌后，空头并没有足够信心继续向下推动行情。多头方面，多单的增加多集中在IF1506合约，IF1502和IF1503合约上周多单分别减少9,743手和5,802手。这说明多头在经历暴跌后短线信心受挫，更多布局长线。基差的变化也说明了这一点。期指四个合约期限结构曲线远月端明显陡峭，新上市的隔季合约上周五扩大至152.27点，已经超过了下跌前137.98点的水平。(完)