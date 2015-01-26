永安期货：中国期指持仓小幅减少，多头移仓远月

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自1月26日的《期货日报》：
上周，股指期货走势先抑后扬。截至上周五，期指主力合约收盘报3,597.0点，周跌幅1.21%。量能方面，由于市场跌停，上周一期指四个合约总成交量大幅减少至130万手，但随后四个交易日平均成交量169.8万手，比前周的150.9万手有所恢复。持仓方面，总持仓呈现小幅减少，周均值由22.2万手下降至21.7万手。上周最后两个交易日资金均呈现小幅流出状态。总体来看，市场大跌后虽然基本已经收复失地，但市场波动加大后资金心态明显趋于谨慎。
主力持仓方面，上周前20名主力席位总持仓多空持续减持，力度基本相当。上周五总净空持仓为1.95万手，虽然与前一周五2.0万手相比变化不大，但上周一净空单曾一度扩大至2.6万手，随后又迅速下降。从空单分布上来看，主力合约IF1502净空持仓由上周一的1.35万手回落至上周五的0.68万手，降幅接近50%。可见，在市场暴跌后，空头并没有足够信心继续向下推动行情。多头方面，多单的增加多集中在IF1506合约，IF1502和IF1503合约上周多单分别减少9,743手和5,802手。这说明多头在经历暴跌后短线信心受挫，更多布局长线。基差的变化也说明了这一点。期指四个合约期限结构曲线远月端明显陡峭，新上市的隔季合约上周五扩大至152.27点，已经超过了下跌前137.98点的水平。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率