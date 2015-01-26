国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 1月 1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 2月 2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 2/2 汇丰制造业PMI终值 1月 2/4 汇丰服务业PMI 1月 2/8 进出口贸易数据 1月 2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 3月 3/1 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 3/2 汇丰制造业PMI终值 2月 3/4 汇丰服务业PMI 2月 3/8 进出口贸易数据 2月 3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/1 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 汇丰制造业PMI终值 3月 4/3 汇丰服务业PMI 3月 4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/13 进出口贸易数据 3月 4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/4 汇丰制造业PMI终值 4月 5/6 汇丰服务业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业生产者价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 汇丰制造业PMI终值 5月 6/3 汇丰服务业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 汇丰制造业PMI终值 6月 7/3 汇丰服务业PMI 6月 7/9 工业生产者价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/13 进出口贸易数据 6月 7/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 二季度/上半年 固定资产投资(不含农户) 1-6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/24 汇丰制造业PMI初值 7月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8/3 汇丰制造业PMI终值 7月 8/5 汇丰服务业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/12 固定资产投资(不含农户) 1-7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/24 汇丰制造业PMI初值 8月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 汇丰制造业PMI终值 8月 9/3 汇丰服务业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业生产者价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/12 固定资产投资(不含农户) 1-8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰制造业PMI初值 9月 9/28 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/8 汇丰服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/14 工业生产者价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/19 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 三季度 固定资产投资(不含农户) 1-9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 汇丰制造业PMI初值 10月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/2 汇丰制造业PMI终值 10月 11/4 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/23 汇丰制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率