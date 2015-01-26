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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:04 BJT

方正中期：沪铜40000元/吨关口面临失守，料继续下跌寻求成本支撑

以下内容节选自1月26日的《期货日报》：

沪铜1月15日跌破40000元/吨关口后小幅反弹，随后又延续下跌趋势，截至上周末，40000元/吨关口已岌岌可危。随着冶炼产能的释放，铜精矿的过剩将转为精铜的实质过剩，2015年铜市供应压力较大。伦铜已经跌到5500美元/吨的位置，占到全球铜现金成本线的90%左右，但随着油价的进一步下滑，成本已不到5000美元/吨，预计铜价将继续下跌寻求成本支撑。

　　近期，全球宏观大气候和市场核心驱动因素，仍是“通缩风险”为主题，继续不利于受益于增长预期的原油和铜等商品。从铜基本面以及边际成本角度来看，当前的价格依然难令多头重回市场。短期来看，沪伦两市库存均呈上行趋势,春节前现货市场难有明显好转,关注近日现货市场升贴水状况,若现货升水进一步走弱,有贴水情况出现,可轻仓布局空单。操作上，沪铜下行趋势将延续，预计将再度跌破40000元/吨关口，短期继续空单介入。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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