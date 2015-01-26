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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:05 BJT

期货日报：上期有色金属指数是否企稳还需看铜价表现

以下内容节选自1月26日的《期货日报》：

1月以来，上期有色金属指数出现大幅下跌走势，1月累计跌幅高达11.4%，指数下跌近300点，铜出现持续大幅下挫，铝振荡下跌，锌铅小幅下行，上期有色金属指数1月23日当周开盘于2352.64，最高上冲2428.24，最低下探2345.76，全周收于2363.63，微涨1.02，涨幅为0.04%。

预计上期有色金属指数1月底、2月初将维持偏空走势，若美元指数继续大幅上行，加上中国需求不旺，上期有色金属指数将振荡下跌。沪铜价格重心下移是上期有色金属指数向下的主要原因，铜若止跌反弹，上期有色金属指数将企稳。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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