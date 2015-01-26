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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:02 BJT

《中国重要政经日程》--1月26日

==========================今日重要政经日程==========================

1/26（周一）

--中国国际经济交流中心第67期“经济每月谈”在北京梅地亚中心二楼多功能厅举办，主题为：“通货紧缩压力及其影响”。

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

==========================近期重要政经日程==========================

1/27（二）

*--国新办就2014年全年工业通信业发展情况举行发布会，上午10时请工业和信息化部副部长毛伟明、总工程师张峰、运行监测协调局局长郑立新介绍2014年全年工业通信业发展情况。

1/28（三）

*--国务院台湾事务办公室上午10:00在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会。

1/30（周五）

--中国财富管理50人论坛第三届年会将在北京召开，主题为“依法治国与资产管理市场改革”。

2/14（周六）

--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科; 审校 侯向明)
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