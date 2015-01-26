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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:01 BJT

《香港重要政经日程》--1月26日-1月30日

================== 今日重要政经消息=================

1月26日（周一）

-- 恒隆集团 公布全年业绩。

-- 恒隆地产 公布全年业绩。

-- 合和实业 公布中期业绩。

-- 合和基建 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

1月27日（周二）

-- 公布12月份进口及出口数字。

*--14:30 高力国际：＂施政报告能否为香港楼市解困＂记者会。

1月28日（周三）

-- DYNAM日本 公布第三季业绩。

*--10:00 环能国际 股东特别大会。

*--11:00 中国资源交通集团 在中国举行临时股东大会。

*--11:00 新威国际 股东特别大会。

--15:00 联合光伏集团 股东特别大会。

1月29日（周四）

-- 维达国际 公布全年业绩。

-- 天然乳品 公布中期业绩。

--09:30 赛得利 股东特别大会。

* 1月30日（周五）

-- 时间由你 首日挂牌。

-- 金管局公布12月M-3货币供应。

-- 金管局公布12月外汇基金总资产。

--15:00 万邦投资 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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