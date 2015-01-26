农产品集购网：郑商所菜粕期货宜布局中线多单，受益于菜籽收储政策预期

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自1月26日的《期货日报》：
进入1月，在多重利空因素的打压下，国内菜粕期货价格一路下跌，各合约均跌破去年最低价，再创历史新低。现在正是布局菜粕中线的良机，后市不宜再继续看空，应以逢低做多为宜。
菜籽收储政策的延续是菜粕市场最大的利多支撑因素。
据了解，前期中央召开的农村工作会议和近期官方发表的一系列讲话，均表明今年我国农产品的目标价格改革范围不会扩大，且1月21日国家对临储菜油的拍卖也进一步证明了今年我国菜籽收储政策继续实施的可能性非常大。如果这一政策期限能如期兑现，这将是以菜籽为原料的下游产品最大的利多支持，尽管目前还不知道具体的收储政策内容，但随着时间的推移，相信这一政策效益对市场的作用会逐步显现出来。因此，后市来看，菜粕期价继续下跌的空间已被封杀，相反，企稳反弹甚至反转或随时产生。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率