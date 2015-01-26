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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:10 BJT

农产品集购网：郑商所菜粕期货宜布局中线多单，受益于菜籽收储政策预期

以下内容节选自1月26日的《期货日报》：

进入1月，在多重利空因素的打压下，国内菜粕期货价格一路下跌，各合约均跌破去年最低价，再创历史新低。现在正是布局菜粕中线的良机，后市不宜再继续看空，应以逢低做多为宜。

菜籽收储政策的延续是菜粕市场最大的利多支撑因素。

　　据了解，前期中央召开的农村工作会议和近期官方发表的一系列讲话，均表明今年我国农产品的目标价格改革范围不会扩大，且1月21日国家对临储菜油的拍卖也进一步证明了今年我国菜籽收储政策继续实施的可能性非常大。如果这一政策期限能如期兑现，这将是以菜籽为原料的下游产品最大的利多支持，尽管目前还不知道具体的收储政策内容，但随着时间的推移，相信这一政策效益对市场的作用会逐步显现出来。因此，后市来看，菜粕期价继续下跌的空间已被封杀，相反，企稳反弹甚至反转或随时产生。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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