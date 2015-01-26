农产品集购网：郑商所菜粕期货宜布局中线多单，受益于菜籽收储政策预期

据了解，前期中央召开的农村工作会议和近期官方发表的一系列讲话，均表明今年我国农产品的目标价格改革范围不会扩大，且1月21日国家对临储菜油的拍卖也进一步证明了今年我国菜籽收储政策继续实施的可能性非常大。如果这一政策期限能如期兑现，这将是以菜籽为原料的下游产品最大的利多支持，尽管目前还不知道具体的收储政策内容，但随着时间的推移，相信这一政策效益对市场的作用会逐步显现出来。因此，后市来看，菜粕期价继续下跌的空间已被封杀，相反，企稳反弹甚至反转或随时产生。(完)