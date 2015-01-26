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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:06 BJT

光大期货：沪胶期货相较于现货在春节前将保持相对坚挺

以下内容节选自1月26日的《期货日报》：

沪胶1501合约到期交割后，1505合约在12300元/吨一线得到支撑，价格重心缓慢上移。然而，橡胶市场基本面并没有出现让人眼前一亮的改善。

天然橡胶价格受东南亚主产国生产旺季、合成胶价格拖累以及国内下游轮胎厂即将停工的影响，熊市未尽。不过，落脚到沪胶，操作上难以简单依据以上基本面来进行。由于上期所交割品为国产全乳胶和进口烟胶片，当前国内产区处于停割期，短期内仓单数有限，且烟胶片受到泰国政府支撑，目前无期现套利机会，再考虑到国储收储带来的交割品数量减少，沪胶反而存在上行可能。由此可见，现货市场仅需考虑基本面，期货市场还需考虑交割品、仓单以及国储等特殊因素。在多空因素影响作用下，相较于现货市场，沪胶在春节前将保持相对坚挺，总体运行在自身的平衡系统内。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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