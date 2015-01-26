版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:23 BJT

更新版1-日本经济：12月出口创一年来最大增幅，暗示经济或稳步走出衰退

12月日本对亚洲的出口同比增长11.0%；亚洲在日本出口中占逾一半
的比重。日本对欧盟的出口增长6.8%。
    
    12月整体进口同比增长1.9%，预估为增长2.3%，原油价格大跌推低了
采购价，这帮助12月贸易逆差同比大幅下降49.5%，至6,607亿日圆(合56.
2亿美元)，但是仍连续第30个月录得逆差，创下最长纪录。
    
    油价低廉亦对日本央行在4月开始的财年实现2%通胀目标构成挑战，
分析师认为不可能实现这一目标。
    
    事实上，日本央行上周三大幅下调了通胀预期，而且央行总裁黑田东
彦承认，可能要较预期花更长的时间来实现通胀目标。
    
    日圆兑美元 大跌，尽管已从近期低点反弹。周一美元兑日圆报
118日圆左右，脱离了上月触及的120日圆上方的七年高点。
    
    尽管安倍晋三的刺激政策导致日圆贬值，但出口回升较为迟滞，因为
日本企业将生产转移至海外，而其他企业在努力提高获利，而不是出口量
。(完)
    
  
 (编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐