更新版1-日本经济：12月出口创一年来最大增幅，暗示经济或稳步走出衰退

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
12月日本对亚洲的出口同比增长11.0%；亚洲在日本出口中占逾一半 的比重。日本对欧盟的出口增长6.8%。 12月整体进口同比增长1.9%，预估为增长2.3%，原油价格大跌推低了 采购价，这帮助12月贸易逆差同比大幅下降49.5%，至6,607亿日圆(合56. 2亿美元)，但是仍连续第30个月录得逆差，创下最长纪录。 油价低廉亦对日本央行在4月开始的财年实现2%通胀目标构成挑战， 分析师认为不可能实现这一目标。 事实上，日本央行上周三大幅下调了通胀预期，而且央行总裁黑田东 彦承认，可能要较预期花更长的时间来实现通胀目标。 日圆兑美元 大跌，尽管已从近期低点反弹。周一美元兑日圆报 118日圆左右，脱离了上月触及的120日圆上方的七年高点。 尽管安倍晋三的刺激政策导致日圆贬值，但出口回升较为迟滞，因为 日本企业将生产转移至海外，而其他企业在努力提高获利，而不是出口量 。(完) (编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵/张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率