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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:08 BJT

我的钢铁网：1月23日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自1月23日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,822万吨，环比上周下降69万吨，北方个别主港降幅明显；同口径库存9,397万吨；其中澳矿4,991万吨，巴西1,738万吨，印度48万吨，贸易矿3,145万吨，精粉504万吨，球团325万吨，块矿928万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,022万吨，较上周大幅回落10.4%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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