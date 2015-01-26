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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 09:45 BJT

更新版 1-日本央行：多数委员认为油价大跌对经济有利--12月会议记录

日本央行自10月扩大刺激举措以来一直维持政策不变。

许多市场人士预期，日本央行将在今年某个时间点再度宽松，因油价持续下滑，并推低通胀率至1%以下，凸显日本央行在4月开始的新财年内达成2%通胀目标所面临的挑战。

会议记录显示，在12月的会议中，对于市场如何把对进一步宽松时机的押注与油价走势、及其对通胀的影响联系在一起，日本央行决策者表示担忧。

多数委员表示，日本央行10月的宽松举措，并非直接为了回应油价下跌，而是为了防止物价上涨放缓对通胀预期的损害。

会议记录显示，“一名委员表示，重点是物价的整体趋势，”不能单以市场指标衡量，反而必须以企业与家庭活动的变化为依据。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 杜明霞/许娜)
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