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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 09:57 BJT

投行观点：高盛调降2015年基本金属价格预估，但上调黄金预估价

**贵金属**

高盛将2015年黄金均价预估从每盎司1,200美元调升至1,262美元，称从2013年中期开始的跌势幅度远小于其预期。

该行预计金价在短期内将会上涨，支撑因素包括近期美国经济数据弱于预期，欧洲央行宣布量化宽松政策，以及瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇率上限。

然而，高盛认为金价在较长期内仍将走低，主要由于通胀预期下降、能源价格走跌对金矿开采的边际成本带来通缩效应、以及美元升值。

高盛预计金价在第三季将再度下跌，届时美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将开始升息。

高盛将2016年平均金价预期从每盎司1,200美元降至1,089美元。

该行对2015年铂金均价的预估则从每盎司1,381美元调降为1,250美元。随着美元持续走强和南非兰特 进一步下跌，铂金价格或将承受更大的下行压力。南非是主要的铂金生产国。(完) (编译 李婷仪/徐文焰；审校 于春红/许娜)
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