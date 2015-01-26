更新版 1-中国公开市场：稳定春节流动性波动，本周新增28天逆回购需求申报安抚预期

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 公开市场本周新增28天逆回购需求申报
* 央行未雨绸缪稳定春节资金面，安抚跨节资金预期
* 惟该期限品种价格定位仍值得关注 (新增更多评论)
路透上海1月26日 - 随着羊年春节长假渐行渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时跨节资金的供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。
他们并认为，考虑到目前资金面还不算太紧张，本周28天期逆回购是否操作具有不确定性，而该期限品种价格定位如何机构仍较为关注。
“看来是要稳定春节资金了，煞费苦心啊，今年询得早，就是希望稳定。”华中一银行交易员表示，“要感激央妈了，春节可以安心过了”。
业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周新增28天逆回购需求申报，同时还可继续申报为14天和28天期正回购、七天和14天逆回购、以及三个月央票需求；央行最近一次28天期逆回购操作为2013年1月8日，操作量为180亿元，利率3.6%；2014年1月中下旬逆回购操作最长期限则为21天期。
今年中国春节假期为2月18日至2月24日，届时金融市场均休市。
东莞银行金融市场部陈龙认为，本周28天逆回购操作的可能性并不大，一是机构的资金成本有限，从央行对七天逆回购的定价来看，28天的价格估计也会较高，机构暂难以承受；二是目前还不是资金最紧张的时候，机构估计不会报量。
不过，上海另一银行交易员则表示，即便该期限品种价格偏高，但他们还是会申报需求，毕竟跟市场上跨节资金价格相比，应该还算是比较划算。
上周央行公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启逆回购，期限为七天期，操作量500亿元，利率3.85%。
据路透统计，本周公开市场有500亿元逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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