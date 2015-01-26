金属期市：伦铜连跌第三日，受美元上涨影响

希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)即将成为新任 总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经济危机中公然反对欧盟与 国际货币基金组织(IMF)纾困条件的欧元区政府。 高盛下调今年的基本金属价格预估，指因美元升值和能源价格下滑。 该投行将铜价预估从每吨6,400美元下调至5,542美元，铝价预估也从2,07 5美元调降至1,788美元。 高盛还将2015年平均铅价预估从每吨2,350美元调低至1,838美元，镍 价预估从17,500美元降至16,550美元，锌价预估从2,425美元降至2,138美 元。 印尼矿业部门一位官员称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 将获得一份推荐书，将该公司从印尼出口铜精矿的许可延长六个月。之前 该公司宣布了新的炼铜厂地点。 一位公司高管称，预计未来六个月自由港麦克默伦铜金矿公司将从印 尼出口50万吨铜精矿，较之前六个月减少10万吨。 日本12月出口成长率创下一年来最大，受益于日圆贬值及以美国为首 的海外经济体需求回升。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/郑茵 审校 李爽/于春红)