金属期市：伦铜连跌第三日，受美元上涨影响

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)即将成为新任 总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经济危机中公然反对欧盟与 国际货币基金组织(IMF)纾困条件的欧元区政府。 高盛下调今年的基本金属价格预估，指因美元升值和能源价格下滑。 该投行将铜价预估从每吨6,400美元下调至5,542美元，铝价预估也从2,07 5美元调降至1,788美元。 高盛还将2015年平均铅价预估从每吨2,350美元调低至1,838美元，镍 价预估从17,500美元降至16,550美元，锌价预估从2,425美元降至2,138美 元。 印尼矿业部门一位官员称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 将获得一份推荐书，将该公司从印尼出口铜精矿的许可延长六个月。之前 该公司宣布了新的炼铜厂地点。 一位公司高管称，预计未来六个月自由港麦克默伦铜金矿公司将从印 尼出口50万吨铜精矿，较之前六个月减少10万吨。 日本12月出口成长率创下一年来最大，受益于日圆贬值及以美国为首 的海外经济体需求回升。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/郑茵 审校 李爽/于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率