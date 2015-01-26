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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 09:49 BJT

英国金融：央行委员福布斯暗示，升息时间可能较外界预期更早--报载

路透1月25日 - 英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员福布斯在接受华尔街日报专访时表示，英国升息的时间可能早于很多人的预期。

她对该报表示，美国经济健康成长及低油价可能刺激英国的消费和投资，有助于央行较市场预期的时间更早升息。市场预期的升息时间是2016年中期之前。

英国油价大跌使通胀率降至逾10年最低，近期这可能进一步压低利率。不过福布斯说，中期内随着经济扩张，利率最终会上升。

她说，英国央行有能力和责任在未来两年让通常较低的通胀率回升至2%的目标水平。

英国12月通胀率降至0.5%，央行官员警告称，未来数月通胀率可能转为负值。

福布斯对华尔街日报称，即便英国央行的策略是逐渐上调利率，但经济做出的反应可能出人意料。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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