英国金融：央行委员福布斯暗示，升息时间可能较外界预期更早--报载

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透1月25日 - 英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员福布斯在接受华尔街日报专访时表示，英国升息的时间可能早于很多人的预期。
她对该报表示，美国经济健康成长及低油价可能刺激英国的消费和投资，有助于央行较市场预期的时间更早升息。市场预期的升息时间是2016年中期之前。
英国油价大跌使通胀率降至逾10年最低，近期这可能进一步压低利率。不过福布斯说，中期内随着经济扩张，利率最终会上升。
她说，英国央行有能力和责任在未来两年让通常较低的通胀率回升至2%的目标水平。
英国12月通胀率降至0.5%，央行官员警告称，未来数月通胀率可能转为负值。
福布斯对华尔街日报称，即便英国央行的策略是逐渐上调利率，但经济做出的反应可能出人意料。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)