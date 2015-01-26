美股业绩：麦当劳第四季净利下降21%，CEO预计将持续面临困境

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透1月23日 - 全球最大快餐连锁店麦当劳 周五发出预警称，2015年上半年业务将较疲弱，该公司将削减年度建筑预算至逾五年最低，其在处于困境中的市场减少开设餐厅。
麦当劳公布，第四季净利下降21%，至11亿美元，合每股盈余(EPS)1.13美元，营收减少逾7%至65.7亿美元。全球同店销售下降0.9%。
但12月美国同店销售带来一丝微光，增长0.4%，为2013年10月以来首次增长。
该公司2015年资本支出目标约为20亿美元，低于上年的大约27亿美元。
欲浏览麦当劳业绩，请浏览link.reuters.com/vup83w
麦当劳刚刚度过几十年来最艰难的年头之一，该公司在全球有逾3.6万家餐厅。
麦当劳努力从中国的食品安全问题中挣扎过来，这一问题打压了该公司在亚洲的销售，而且麦当劳亦在应对欧洲经济疲弱及政治动荡局势；欧洲是麦当劳的最大收入来源市场。另外，麦当劳在美国的市场份额亦输给竞争对手，该公司的形象因工人要求涨工资频繁举行罢工而受损。
第四季和2014年全年同店销售双双下降。营收和净利亦下挫。
2012年7月上任的麦当劳执行长Don Thompson承受着扭转局面的压力，他称，预计这一趋势将持续，因该公司努力使业务更加灵活，并响应客户的要求。
“1月的同店销售料将下降，业绩或将继续承压，尤其是今年上半年，”Thompson在声明中称。
麦当劳周五收低1.46%，报89.56美元。该公司股价表现一直逊于竞争对手，以及道琼工业指数和标准普尔500指数。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)