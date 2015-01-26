美股业绩：麦当劳第四季净利下降21%，CEO预计将持续面临困境

路透1月23日 - 全球最大快餐连锁店麦当劳 周五发出预警称，2015年上半年业务将较疲弱，该公司将削减年度建筑预算至逾五年最低，其在处于困境中的市场减少开设餐厅。

麦当劳公布，第四季净利下降21%，至11亿美元，合每股盈余(EPS)1.13美元，营收减少逾7%至65.7亿美元。全球同店销售下降0.9%。

但12月美国同店销售带来一丝微光，增长0.4%，为2013年10月以来首次增长。

该公司2015年资本支出目标约为20亿美元，低于上年的大约27亿美元。

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麦当劳刚刚度过几十年来最艰难的年头之一，该公司在全球有逾3.6万家餐厅。

麦当劳努力从中国的食品安全问题中挣扎过来，这一问题打压了该公司在亚洲的销售，而且麦当劳亦在应对欧洲经济疲弱及政治动荡局势；欧洲是麦当劳的最大收入来源市场。另外，麦当劳在美国的市场份额亦输给竞争对手，该公司的形象因工人要求涨工资频繁举行罢工而受损。

第四季和2014年全年同店销售双双下降。营收和净利亦下挫。

2012年7月上任的麦当劳执行长Don Thompson承受着扭转局面的压力，他称，预计这一趋势将持续，因该公司努力使业务更加灵活，并响应客户的要求。

“1月的同店销售料将下降，业绩或将继续承压，尤其是今年上半年，”Thompson在声明中称。