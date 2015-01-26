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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 10:00 BJT

芝加哥期市：玉米期货连涨两日，小麦期货小升

由于阿根廷与巴西开始收成，海外买家注意力转移至南美洲，大豆市场承压走跌。周五
大豆期约下跌至三个月低位，周线下滑1.9%。
    
    监管机关周五公布的数据显示，1月20日止当周，大型投机客减持芝加哥期货交易所(CB
OT)玉米期货净多仓。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易商报告同时显示，包括对冲基金在内的非商业交
易商，增持CBOT小麦与大豆净空仓。
    
    --------------------------------0120GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           533.50     3.50  +0.66%    -0.61%     585.83   26
    CBOT玉米           387.75     1.00  +0.26%    -0.06%     399.72   44
    CBOT大豆           973.25     0.50  +0.05%    -1.04%    1027.43   21
    CBOT稻米           $10.94   -$0.07  -0.64%    -3.78%     $11.86   29
    美国原油           $45.00   -$0.59  -1.29%    -1.29%     $50.97   35
    汇率
    欧元/美元          $1.118  -$0.003  -0.25%    -1.64%
    美元/澳元           0.790   -0.001  -0.08%    -1.56%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)
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