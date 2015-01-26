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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:03 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元触及数年低位后缩减跌幅，但仍容易受到冲击

欧洲央行上周宣布大于预期的量化宽松后，澳元与新西兰元已经走贬，美元也因此获得提振。

投资人目前将关注本周的央行会议。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二与周三开会；新西兰央行则将于周四开会。

“市场预期美联储将维持年中的前瞻性指引不变，新西兰央行则将转为明确中性倾向，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中表示。

欧元兑新西兰元与澳元收复些许失地，分别报1.5019新西兰元 与1.4148澳元 。(完)

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