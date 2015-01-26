版本:
中国
中国汇市 | 2015年 1月 26日 星期一 10:38 BJT

中国汇市：人民币早盘一度贬0.45%至逾半年新低，因希腊局势推高美元

路透北京1月26日 - 人民币兑美元 即期周一早盘一度大跌逾0.45%，并逼近跌停位。因希腊左翼激进联盟党胜选在望推动美元指数大涨，人民币中间价随之跌至逾一个半月新低。

人民币兑美元即期早盘初段最低跌至6.2569元，为2014年6月6日以来的逾半年来最低点，较中间价跌幅达1.93%，逼近2%跌停位。

交易员称，受隔夜美元大涨以及离岸人民币暴跌带动，整个市场整体偏空，境内结汇显得非常稀少，呈现购汇一边倒的状况，目前关注市场能否有效跌穿6.25这一关键价位。

北京时间10:34,人民币兑美元即期报6.2542元,上日收报6.2288元.今日人民币兑美元中间价 为6.1384元,上日中间价为6.1342元。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐