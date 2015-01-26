中国汇市：人民币早盘一度贬0.45%至逾半年新低，因希腊局势推高美元

中国汇市：人民币早盘放量微升，波动愈发收窄部分机构参与倒量
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。
路透北京1月26日 - 人民币兑美元 即期周一早盘一度大跌逾0.45%，并逼近跌停位。因希腊左翼激进联盟党胜选在望推动美元指数大涨，人民币中间价随之跌至逾一个半月新低。
人民币兑美元即期早盘初段最低跌至6.2569元，为2014年6月6日以来的逾半年来最低点，较中间价跌幅达1.93%，逼近2%跌停位。
交易员称，受隔夜美元大涨以及离岸人民币暴跌带动，整个市场整体偏空，境内结汇显得非常稀少，呈现购汇一边倒的状况，目前关注市场能否有效跌穿6.25这一关键价位。
北京时间10:34,人民币兑美元即期报6.2542元,上日收报6.2288元.今日人民币兑美元中间价 为6.1384元,上日中间价为6.1342元。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。
路透上海5月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.09%至93；SDR篮子指数跌至94.04，创有该数据以来新低，BIS篮子 指数微升至93.87。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.93%，SDR篮子指数跌1.53%，BIS指数跌2.46% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8884 73 欧元 7.5655 -535 日圆 6.1215 -7 港元 0.8851 11.4 英镑
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。