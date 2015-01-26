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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:08 BJT

台湾股市：盘中持平，营建类股和能源股下滑

路透台北1月26日 - 台湾股市周一盘中持平，表现略好于区域其他股
市，此前希腊大选的结果为欧洲撙节政策的未来投下变数。 
    
    0146GMT，台股加权股价指数 下跌4点至9,467.73点，上周五
收高1%。
    
    电子类股 涨0.12%，但半导体类股 跌0.14%，营建类股
 跌0.6%。
    
    油电燃气类指数 跌1%，持续受到低油价提振的运输类股<.TTP
I>上涨1%。(完)
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