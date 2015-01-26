《路透晚报》--1月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：上海取消今年GDP具体增长目标，重心放在改革和创新

中国上海市今年政府工作报告取消了具体的国内生产总值(GDP)增长目标，把今年经济工作重心放在全面深化改革和创新驱动发展。

--中国产业：足球改革总体方案渐行渐近，相关题材个股借机大涨

据两位接近官方的消息人士透露，中国将大力推进足球业发展，鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。国务院已审议通过了中国足球改革总体方案，近日将由中央深改领导小组进行审议。此消息刺激中国股市相关题材个股周一表现活跃。

--中国经济：发改委批复两项公路和一项航道建设工程，总投资268亿元

中国国家发展改革委周一批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。

--中国经济：农田水利建设将实行政府和社会投入相结合的机制--征求意见稿

更多社会资本有望引入到农田水利这类公共事业之中来。中国国务院最新公布的农田水利条例征求意见稿中明确，农田水利建设实行政府投入和社会投入相结合的机制。

--中国经济：降准降息能在短期内改善预期，但对实体经济刺激有限--专家

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位引起市场对“刺激政策”的关注。中国国务院发展研究中心副主任刘世锦称，降准降息能在短期内改善预期，但新增资金可能流入股市，对实体经济刺激作用有限。

--中国房地产：北京市场已步入良性循环，今年不会为限购松绑--报载

尽管中国的商品房限购政策在大多数城市已取消，但中国人民日报引述北京市政府工作报告称，房地产市场已经步入良性循环，预计2015年不会有重大政策调整。也就是说，北京今年不会为限购松绑。

--中国房地产：2014年全国房价收入比继续回落，全国房价基本无泡沫--易居

2014年以来，“房价去哪儿”一直是业内争论的热点。上海易居房地产研究院最新报告称，去年全国商品住宅房价收入比为7.1，延续2010年以来的下行趋势且已接近6-7的合理区间，全国房价基本无泡沫。

【金融】

--中国金融：央行称新货币工具不会取代存准，业内表示降准更利于货币创造

中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。对此业内人士称，相对定向工具，降准更利于货币创造；而央行近期对于货币宽松的谨慎表态重在预期管理。

--香港金融：外汇基金去年录得436亿港元投资收入，按年大跌逾四成

香港金融管理局（HKMA）周一公布，外汇基金2014年全年录得436亿港元投资收入，按年下降46%，主要受累于汇兑亏损增加。

--《市场热谈》香港大亨李嘉诚集团整并，亚洲银行业喜迎丰年

2015年伊始，亚洲首富李嘉诚即动作频传，本月迄今亚洲企业购并、贷款及股票相关交易也随之创下纪录高位，对于与这位现年86岁的香港大亨交好的投资银行业者而言，这可谓一大利多。

【固定收益】

--中国公开市场：稳定春节流动性波动，本周新增28天逆回购需求申报安抚预期

随着羊年春节长假渐行渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时跨节资金的供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。

--中国货币市场：主要回购利率稳中下探，资金供给平衡仅隔夜略紧

中国银行间市场周一主要回购利率继续稳中下探。交易员表示，早间除隔夜资金拆借略为不易之外，七天及14天期限品种供给均较为充裕，大行亦不同程度稳定融出资金，机构整体预期尚较为平稳。

--中国债市动态：长债收益率略跌其他相对稳定，预期乐观但做多动力有限

中国银行间债市周一早盘利率互换(IRS)和以7-10年利率债为主的现券收益率略有下行，其他期限品种变动不大，国债期货主力合约涨幅则较为明显。

--中国新债：国开行周四将发行至多60亿元一年期固息债，银行柜台可分销

中国国家开发银行周一公告，将于周四(29日)招标发行至多40亿元人民币固息债，期限一年。同时可向工行追加发行总量不超过20亿元当期债券，由其通过柜台向个人和非金融机构投资者分销。

--中国新债：农发行周四将增发至多260亿元两期债，三年和五年各半

中国农业发展银行周一公告称，将于周四(29日)在银行间债市招标增发两期固息债，总额至多不超过260亿元人民币，其中三年和五年期各半。

--中国货币市场：48家银行公布今年同业存单发行额度，累计22,690亿元

中国齐商银行、齐鲁银行及浙江温州瓯海农村商业银行最新公布2015年同业存单发行计划额度分别为30亿元、150亿元及20亿元人民币。至此，已有48家银行公布今年同业存单额度，累计22,690亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘一度逼近跌停板，希腊局势与套利盘驱动

人民币兑美元即期周一早盘一度大跌近三百点逼近跌停位，因希腊左翼激进联盟党胜选在望推动美元指数大涨，带动人民币中间价与境外CNH分别跌至逾一个半月与近八个月新低。但交易员普遍认为，今日即期汇价不太可能触及跌停位。

--中国外汇：下放外汇保险业务市场准入和本外币转换审核权限--外管局

中国国家外汇管理局称，自2015年3月1日起，下放法人保险机构外汇保险业务市场准入、退出以及资金本外币转换的审核权限，允许同一法人保险机构内部集中收付保险项下外汇资金。

--《综述》增强版欧洲QE令人民币汇率短期难脱疲态，后市仍看中国央行脸色

欧洲央行推出超预期的购债规模尽管会在短期加大人民币汇率贬值压力，但从中长期看却不必过分悲观，因中国经济增长前景及高额贸易顺差等仍有利于资本流入，从而支撑人民币汇率。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近五年半新高，中小盘成长股活跃提振市场人气

中国股市沪综指周一收升至近五年半新高，并为连续第五日收涨。分析师指出，今日个股表现继续活跃，中小盘成长股涨幅居前。分析师称，最近量能水平有所降低，增量资金入市力度减弱，行情逐渐演变为由存量资金主导的平衡市，大盘整体上攻力度有限，料后市将保持震荡上行走势。

--中国证券：A股行情系结构性牛市，融资融券仅顺势而为--证金公司董事长

此前中国证监会规范券商融资融券业务引发股市大挫，中国证券报周一引述中国证券金融公司董事长聂庆平称，此轮A股行情具有“结构性牛市”特征，融资融券业务只是顺应了走势。

--中国金属：江西鹰潭建成内地首个铜期货交割仓库--报载

中国人民日报周一报导称，由上海期货交易所批准设立的内地首个铜期货交割仓库在江西鹰潭建成并投入运营。

--港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倍增，内地经济放缓拖累租金增长放慢