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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:14 BJT

台湾债市：10年公债殖利率盘初走跌，持续反应欧版量化宽松效应

路透台北1月26日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一盘初下跌。交易员指出，国际债市持续反应欧洲央行祭出量化宽松的后续效应，美债殖利率亚洲早盘修正五个基点，带动台债五年及10年期主流券分别跌破1%及1.50%整数关卡。

他们指出，随着欧元区债市殖利率频探低位，令台债随美债交投氛围区间偏多，103/13殖利率早盘掼破1.50%关口，但因交投量缩料暂在1.48%盘整待进一步利多带动。

〞突破整数关卡，再来就要停看听。〞一位大型证券商交易员说。

美国公债收益率周五下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点，昨日欧洲央行宣布推出新的刺激措施，以提振岌岌可危的欧元区经济及避免陷入通缩。指标10年期公债价格 升12/32，收益率尾盘报1.83%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.47-1.50%

* 五年公债103/15 ：0.98-1.00%

本地时间10:06时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率跌2.40基点，报1.4860%，成交量54.5亿台币。

* 五年公债103/15期殖利率跌1.85基点，报0.9975%，成交量4.0亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点

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