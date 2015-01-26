台湾债市：10年公债殖利率盘初走跌，持续反应欧版量化宽松效应

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月26日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一盘初下跌。交易员指出，国际债市持续反应欧洲央行祭出量化宽松的后续效应，美债殖利率亚洲早盘修正五个基点，带动台债五年及10年期主流券分别跌破1%及1.50%整数关卡。
他们指出，随着欧元区债市殖利率频探低位，令台债随美债交投氛围区间偏多，103/13殖利率早盘掼破1.50%关口，但因交投量缩料暂在1.48%盘整待进一步利多带动。
〞突破整数关卡，再来就要停看听。〞一位大型证券商交易员说。
美国公债收益率周五下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点，昨日欧洲央行宣布推出新的刺激措施，以提振岌岌可危的欧元区经济及避免陷入通缩。指标10年期公债价格 升12/32，收益率尾盘报1.83%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.47-1.50%
* 五年公债103/15 ：0.98-1.00%
本地时间10:06时的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率跌2.40基点，报1.4860%，成交量54.5亿台币。
* 五年公债103/15期殖利率跌1.85基点，报0.9975%，成交量4.0亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债收益率下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点
--欧元债市：欧元区多国公债收益率创纪录新低，受QE计划影响
--综述：美国12月成屋销售反弹，领先指标升幅略胜预期
--综述：增强版欧洲QE令人民币汇率短期难脱疲态，后市仍看中国央行脸色
--达沃斯论坛：美国财长杰克卢支持强势美元，称美国经济改善提供支撑 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率