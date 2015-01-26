《市场热谈》香港大亨李嘉诚集团整并，亚洲银行业喜迎丰年

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“如果我们旗下任何一项产业能以合适的条件进行整合，我们都会整合的，”当被问及关于意大利的计划时，和黄财务董事陆法兰(Frank Sixt)表示，“但目前提高期望还为时过早，”他补充称。
银行人士预计李嘉诚最终会将欧洲电信业务The Three Group上市，负责IPO的银行家则正在为零售业务屈臣氏(A.S. Watson)可能在未来两年上市作准备。淡马锡控股 去年支付57亿美元，收购了屈臣氏24.9%权益。
尽管帮李嘉诚做交易可以赚到钱，但这钱也不是那么容易赚的。
“这些人要求很高。他们如果想要什么东西，马上就要。这是他们的行事风格，”一位参与李嘉诚交易的人士称。(完)
(编译 张明钧/许娜/杜明霞/于春红; 审校 龚芳/蔡美珍/艾茂林/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)