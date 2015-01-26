《市场热谈》香港大亨李嘉诚集团整并，亚洲银行业喜迎丰年

“如果我们旗下任何一项产业能以合适的条件进行整合，我们都会整合的，”当被问及关于意大利的计划时，和黄财务董事陆法兰(Frank Sixt)表示，“但目前提高期望还为时过早，”他补充称。

银行人士预计李嘉诚最终会将欧洲电信业务The Three Group上市，负责IPO的银行家则正在为零售业务屈臣氏(A.S. Watson)可能在未来两年上市作准备。淡马锡控股 去年支付57亿美元，收购了屈臣氏24.9%权益。

尽管帮李嘉诚做交易可以赚到钱，但这钱也不是那么容易赚的。

“这些人要求很高。他们如果想要什么东西，马上就要。这是他们的行事风格，”一位参与李嘉诚交易的人士称。(完)