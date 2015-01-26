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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 12:14 BJT

中国债市动态：长债收益率略跌其他相对稳定，预期乐观但做多动力有限

路透上海1月26日 - 中国银行间债市周一早盘利率互换(IRS)和以7-10年利率债为主的现券收益率略有下行，其他期限品种变动不大，国债期货主力合约涨幅则较为明显。

交易员称，中国央行公开市场上周重启逆回购，本周又新增28天期需求，在全球宽松大背景下，机构多对后市看法乐观。惟中国何时放宽政策时点难猜测，若无更多利好刺激，做多动力稍显不足。

随着春节长假渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时资金供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。

北京一银行交易员表示，受公开市场增加28天期逆回购需求等影响，以长债为主的收益率有所下行。另外，因目前收益率绝对水平处于低位，而政策放松时点存在不确定性，导致在对后市看法乐观的同时，限制了空间。

“反正没有太多利空的预期，但是(现券收益率)绝对水平有点低。”他指出。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8100%/3.8000%，上日尾盘为3.8550%/3.8200%。

欧洲央行上周宣布印钞购买公债计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。加上现有购买民间债券计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。

华中一银行交易员称，在全球放松基调下，中国央行下一步动向值得关注。虽然公开市场已重启逆回购，但春节前是否会降准，仍是热点讨论话题。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.792元人民币，较上日结算价上涨0.172元或0.18%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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