中国债市动态：长债收益率略跌其他相对稳定，预期乐观但做多动力有限

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月26日 - 中国银行间债市周一早盘利率互换(IRS)和以7-10年利率债为主的现券收益率略有下行，其他期限品种变动不大，国债期货主力合约涨幅则较为明显。
交易员称，中国央行公开市场上周重启逆回购，本周又新增28天期需求，在全球宽松大背景下，机构多对后市看法乐观。惟中国何时放宽政策时点难猜测，若无更多利好刺激，做多动力稍显不足。
随着春节长假渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时资金供求矛盾，中国央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。
北京一银行交易员表示，受公开市场增加28天期逆回购需求等影响，以长债为主的收益率有所下行。另外，因目前收益率绝对水平处于低位，而政策放松时点存在不确定性，导致在对后市看法乐观的同时，限制了空间。
“反正没有太多利空的预期，但是(现券收益率)绝对水平有点低。”他指出。
剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8100%/3.8000%，上日尾盘为3.8550%/3.8200%。
欧洲央行上周宣布印钞购买公债计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。加上现有购买民间债券计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。
华中一银行交易员称，在全球放松基调下，中国央行下一步动向值得关注。虽然公开市场已重启逆回购，但春节前是否会降准，仍是热点讨论话题。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.792元人民币，较上日结算价上涨0.172元或0.18%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率