中国产业：中央深改领导小组近期将审议足球改革总体方案--消息

路透北京1月26日 - 据两位接近官方的消息人士透露，中国将大力推进足球业发展，鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。国务院已审议通过了中国足球改革总体方案，近日将由中央深改领导小组进行审议。

消息人士称，推进足球改革与发展包括进一步改革足球管理体制，推行政社分开、政企分开、管办分离，加快推进体育行业协会与行政机关脱钩。

“足球产业是体育产业中最大的产业，中国拟以推进足球改革与发展作为突破口，力争一段时期内，将体育大国建设成为体育强国。”消息人士称。

2014年10月，国务院下发加快发展体育产业促进体育消费的文件，要求到2025年，体育产业总规模超过5万亿元。

国家体育总局局长刘鹏在去年底召开全国体育局长会议上透露，加大中国足球协会作为单项体育协会综合体制改革试点的力度，尽快制定实施意见。为此，中国足协将与体育总局脱钩，具体负责足球管理事项。

消息人士提到，要改革完善足球俱乐部制度。确立足球俱乐部的市场主体地位，按照现代企业制度要求和足球运动特点，完善足球俱乐部公司制，完善内部人才使用和薪酬制度。鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。

改革足球赛事收益分配机制。足球比赛收入和电视转播收入是足球收益的主要形式，合理确定足球比赛收入的分配关系，足球电视转播引进市场竞争机制，确保各方取得合理收入。

加强足球运动场馆的建设。中国是人口大国和体育大国，但足球运动场馆建设严重滞后，在一定程度上拖累了足球运动发展。为此，要加大专业足球场馆、业余足球场馆和和校园足球场馆的建设力度，国家拟专门制定足球场馆建设“十三五”规划。

同时要加大政府对足球发展的投入力度。从国际经验来看，政府对足球运动发展都非常重视，一般都把足球作为准公共产品来看待，对足球运动都有一定的投入和相关政策的扶持。