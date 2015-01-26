更正-两岸经贸：经合会例会将于周四举行，商讨货贸及服贸等议题

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(更正标题及内文第一段应为＂周四＂，非＂下周四＂)
路透台北1月26日 - 台湾海基会周一发布新闻稿指出，经两会（台湾海基会及大陆海协会）联系确认后，两岸经济合作委员会（经合会）第七次例会将于周四(29日)在台北举行。
新闻稿指出，此次例会由海基会副董事长施惠芬及大陆海协会常务副会长郑立中担任双方召集人，台湾出席官员包括经济部次长卓士昭，及陆委会、经济部、国发会、金管会、财政部及海基会等代表。大陆方面则由商务部副部长、经合会首席代表高燕领谈。
海基会表示，此次例会双方将检视两岸经济协议（ECFA）执行现况与推动议题的进展，包括ECFA货品及服务贸易早期收获计画执行情形、货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组的工作进展，以及两岸经贸团体互设办事机构等经济合作事项，并就下阶段工作规划交换意见。
经合会是依据ECFA条款所设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率