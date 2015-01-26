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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:28 BJT

更正-两岸经贸：经合会例会将于周四举行，商讨货贸及服贸等议题

(更正标题及内文第一段应为＂周四＂，非＂下周四＂)

路透台北1月26日 - 台湾海基会周一发布新闻稿指出，经两会（台湾海基会及大陆海协会）联系确认后，两岸经济合作委员会（经合会）第七次例会将于周四(29日)在台北举行。

新闻稿指出，此次例会由海基会副董事长施惠芬及大陆海协会常务副会长郑立中担任双方召集人，台湾出席官员包括经济部次长卓士昭，及陆委会、经济部、国发会、金管会、财政部及海基会等代表。大陆方面则由商务部副部长、经合会首席代表高燕领谈。

　　海基会表示，此次例会双方将检视两岸经济协议（ECFA）执行现况与推动议题的进展，包括ECFA货品及服务贸易早期收获计画执行情形、货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组的工作进展，以及两岸经贸团体互设办事机构等经济合作事项，并就下阶段工作规划交换意见。

　　经合会是依据ECFA条款所设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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