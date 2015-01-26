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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:20 BJT

中国新债：农发行周四将增发至多260亿元两期债，三年和五年各半

路透上海1月26日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(29日)在银行间债市招标增发两期固息债，总额至多不超过260亿元人民币，其中三年和五年期各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第一期和第二期金融债的增发品种，具体发行条款如下：

一期增发 二期增发

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首场招标规模上限 100亿元 100亿元

追加发行上限 30亿元 30亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

招标时间 首场：1月29日上午10:00-11:00

追加：1月29日上午11:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式

缴款日 2月2日 2月2日

起息日 1月14日 1月14日

发行期 1月30日-2月2日

上市日 2月6日 2月6日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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