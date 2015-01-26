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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:33 BJT

台湾汇市：台币再升至一个半月高位，观望本周美联储会议

路透台北1月26日 - 台币兑美元 周一盘初走升，随韩元上扬。汇银人士表示，相对上周外资大幅汇入台湾，今日外资资金汇入力道不若上周，交易也趋平稳，市场等待着本周美联储会议结论出炉。

汇银人士指出，外资盘初虽然也是汇入，但是力道相对地小了很多。出口商值此时刻未有太高的抛汇意愿；而进口商则稍有买汇，央行的动作不大。

〞外资看不太出来，可能很少数的外资在卖美元。〞一位小型商银交易人士说。台币目前盘中高位为31.240，此前盘中高点为去年12月17日的31.270。

台币早盘交易区间落在31.240-31.280；上交易日主要区间在31.290-31.384。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价差距不大。一个月远汇报价 暂报31.234/31.264左右，上日纽约盘收在31.225。

韩元兑美元 盘初报1,077.7，上日收在1,084.1。

美联储本周二至周三将召开会议，并将在周三宣布利率决定和政策声明。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.240-31.300

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