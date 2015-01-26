台湾汇市：台币再升至一个半月高位，观望本周美联储会议

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月26日 - 台币兑美元 周一盘初走升，随韩元上扬。汇银人士表示，相对上周外资大幅汇入台湾，今日外资资金汇入力道不若上周，交易也趋平稳，市场等待着本周美联储会议结论出炉。
汇银人士指出，外资盘初虽然也是汇入，但是力道相对地小了很多。出口商值此时刻未有太高的抛汇意愿；而进口商则稍有买汇，央行的动作不大。
〞外资看不太出来，可能很少数的外资在卖美元。〞一位小型商银交易人士说。台币目前盘中高位为31.240，此前盘中高点为去年12月17日的31.270。
台币早盘交易区间落在31.240-31.280；上交易日主要区间在31.290-31.384。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价差距不大。一个月远汇报价 暂报31.234/31.264左右，上日纽约盘收在31.225。
韩元兑美元 盘初报1,077.7，上日收在1,084.1。
美联储本周二至周三将召开会议，并将在周三宣布利率决定和政策声明。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.240-31.300
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率