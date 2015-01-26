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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:42 BJT

中国新债：国开行周四将发行至多60亿元一年期固息债，银行柜台可分销

路透上海1月26日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(29日)招标发行至多40亿元人民币固息债，期限一年。同时可向工行 追加发行总量不超过20亿元当期债券，由其通过柜台向个人和非金融机构投资者分销。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国开行今年第二期金融债，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额，无承揽费和兑付手续费。

具体招标时间为1月29日上午10:00-11:00，1月30日至2月5日为银行间市场分销期，1月30日至2月4日为商业银行柜台市场分销期。缴款日和起息日同为2月5日，2月9日上市交易。

另外，国开行明日(27日)还将招标增发四期固息金融债，总额不超过240亿元，期限分别为三、五、七和10年。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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