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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:52 BJT

《全球汇市》欧元/美元触及11年低点，希腊反撙节左翼激进联盟党胜选

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1164 1.1207 -0.38 -7.71 1.2097

美元/日圆 117.67 117.74 -0.06 -1.68 119.68

欧元/日圆 131.37 131.95 -0.44 -9.26 144.78

美元/瑞郎 0.8805 0.8803 +0.02 -11.43 0.9941

英镑/美元 1.4998 1.4987 +0.07 -3.69 1.5573

美元/加元 1.2439 1.2418 +0.17 +7.07 1.1618

澳元/美元 0.7895 0.7904 -0.11 -3.34 0.8168

新西兰元/美元 0.7431 0.7450 -0.26 -4.69 0.7797

澳元/日圆 92.900 93.060 -0.17 -4.96 97.750

新西兰元/日圆 87.440 87.720 -0.32 -6.29 93.310

英镑/日圆 176.48 176.46 +0.01 -5.31 186.38

澳元/新西兰元 1.0617 1.0589 +0.26 +1.41 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/许娜/张荻/陈宗琦；审校 杜明霞/张明钧/龚芳)
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