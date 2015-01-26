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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:49 BJT

《全球市场》欧元及股市下跌，受希腊选举结果相关疑虑拖累

美元指数 触及2003年以来最高水准，今年迄今已上涨逾5%。

这可能使得美联储在升息一事上依旧保持“耐心”。美联储将在周二和周三召开政策会议。

油价本周开低，美国原油期货 下跌0.9%至每桶45.17美元，接近本月稍早触及的五年半低点44.20美元。

油价上周五一度短暂上涨，此前前沙特阿拉伯国王阿布杜拉逝世，引发外界揣测沙特可能改变其产出政策。

但油价升势昙花一现，因新国王萨尔曼周五迅速宣布欧那密续任石油部长一职，并誓言能源政策维持不变。 (完) (编译 蔡美珍/王兴亚/张若琪/戴素萍/白云 审校 于春红/李婷仪/张荻/蔡美珍)
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