欧洲央行：管委诺特称反对量化宽松，认为应保留为最后手段

路透1月26日 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在接受电视访问时表示，关于欧洲央行上周决定印钞买进政府公债以抗击通缩，他持反对意见。

在周日播出的专访中，诺特称该政策主要的影响可能在于拉低欧元兑其他货币币值。

在解释他对量化宽松的怀疑时，诺特表示他认为欧洲央行应该将这举措保留为“最后手段”。

他补充称，“购债政策将会产生一些效果，但这些效果是否有足够理由支持还有待观察；这个举措的效力非常庞大，副作用很多。”

诺特称，如果量化宽松无法将通胀从近零水准拉回至接近2%的目标，他不知道欧洲央行将怎么做。