欧洲央行：管委诺特称反对量化宽松，认为应保留为最后手段

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月26日 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在接受电视访问时表示，关于欧洲央行上周决定印钞买进政府公债以抗击通缩，他持反对意见。
在周日播出的专访中，诺特称该政策主要的影响可能在于拉低欧元兑其他货币币值。
在解释他对量化宽松的怀疑时，诺特表示他认为欧洲央行应该将这举措保留为“最后手段”。
他补充称，“购债政策将会产生一些效果，但这些效果是否有足够理由支持还有待观察；这个举措的效力非常庞大，副作用很多。”
诺特称，如果量化宽松无法将通胀从近零水准拉回至接近2%的目标，他不知道欧洲央行将怎么做。
“这有点像是工具箱里面所剩的最后一个工具，”他说，“若继续进一步印钞，当然可以买进任何可买的东西...但这也越来越偏离一个央行的核心工作。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。