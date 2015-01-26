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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 11:15 BJT

韩国股市：盘中近持平，希腊大选结果令投资人忧心欧洲前景

希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，现年40岁的领导人
齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个公然反对
欧盟与IMF纾困条件的欧元区政府。 

    “从市场的角度来看，希腊已经避免最差的情况发生，也就是得票数
平均无法形成多数政府，这可能导致重新选举，”SK证券分析师Lee Eun-
taek表示。
    
    “不过债权人对左翼激进联盟党誓言推翻撙节计划并不满意，在2月
底希腊目前的纾困计划到期之前，市场将面临诸多不确定性，”他表示。
    
    起亚汽车 扩大跌幅，股价重挫4.8%，触及52周新低，该
公司周五公布的第四季业绩乏善可陈，远不如分析师预期。(完)
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