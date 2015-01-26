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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:59 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中走坚，追随日圆涨势

路透首尔1月26日 - 韩国韩元兑美元 周一盘中走坚，追随日圆
 涨势，因对于希腊的疑虑引发避险日圆大幅上涨。
    
    0238GMT，韩元兑美元 报1,079.8韩元，上周五国内收盘报
1,084.1。

    三年期公债3月期约 升10个基点，至108.64。

                                 0238GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,079.8       1,084.1
    日圆/韩元       9.1741/808        9.1406
    韩国公债期货 *          108.64        108.54
    韩国综合股价指数     1,935.88      1,936.09
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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CN]
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X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 张若琪 审校 许娜)
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