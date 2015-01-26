更正-《热点透视》左翼激进联盟党虽胜选，希腊退出欧元机率仍不高

(更正：译文最后一句“只能等着看好戏”有误，应为“德拉克马(希腊货币名)将向你招手”)

撰稿 Hugo Dixon 编译 李婷仪/陈宗琦/戴素萍

路透雅典1月26日 - 左翼激进联盟党(Syriza)稳稳赢得选举，让希腊更接近退出欧元区。然而，所谓的“Grexit”(希腊退出欧元区)仍不是最可能的结果，Syriza应能够和欧洲债权方达成协议来避免希腊破产，前提是双方均需展现成熟态度。

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)开出许多竞选承诺，但在希腊背负的庞大纾困包袱限制下，这些选举支票是不可能实现的。齐普拉斯希望大幅提高养老津贴和最低薪资，聘回那些被裁退的公务员，逆转就业市场自由化的，并减记希腊积欠其他欧元区国家的庞大债务。

问题是，若希腊在经济改革及平衡预算没有更多努力，以德国为首的借款金主不准备再金援希腊。

如果大家都很理性的话，则有折衷妥协的可能。毕竟，大多数希腊人想留在欧元区。他们很有理由担心，若希腊离开欧元区，可能导致陷入贫穷与政治危机的恶性循环。

与此同时，欧元区其他国家政府领袖也没人希望希腊退出。若希腊退出，将成为一大政治挫败，而且还有希腊可能退出欧盟，甚至朝俄罗斯阵营靠拢的风险。尽管最近这几年来，已有许多措施来稳住其他欧元区成员国，但仍有蔓延的风险。若希腊退出欧元区，将成为一个没人知道连锁效应会如何发展的特殊事件。

好消息是，齐普拉斯胜选演说的和解意味不低。坏消息则是，齐普拉斯似乎会选择右翼反纾困政党独立希腊人党，做为联合执政伙伴。

齐普拉斯接下来的当务之急应该是要求延长在2月底到期的纾困计划。如果他真的这么做，那么欧洲央行将会继续向希腊银行提供流动性。这点很重要，因为过去一周有大量银行存款被提领。

对其他欧元区国家来说，如果齐普拉斯好声好气的要求，他们应该会同意延长纾困计划几个月，或许也能就新协议展开适当的讨论。让一位新当选的领袖马上面对银行体系崩解的局面并不明智。

其他领袖应该也能接受齐普拉斯的要求，举行高级别会议商讨他提出的计划，而非强迫他立即与三巨头--欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的官员达成协议。这三巨头最终还是要加入谈判，但鉴于他们在希腊有多么不得人心，若是坚持从一开始就要高调加入，只会引发众怒。

不过，这样的怀柔作法应该是有条件的，齐普拉斯不能在领导人会议前再做出任何激怒别人的事。举例来说，他不应推动调高最低工资，把它变为既成事实。这类事情应该要留待协商。

同样重要的是，一旦掌权，左翼激进联盟党就要避免使用竞选期间的激烈措辞。有可能出任财政部长的Yanis Varoufakis就需要小心说话。最近一份法国报纸援引他的话称，前欧洲央行(ECB)总裁特里谢要为此下地狱。这并非是争取盟友和影响别人的正确方式。

除此之外，还必须就长期债务达成协议。左翼激进联盟党如今暗示，将不会要求债务扣减，但会提议把债务偿还和希腊经济成长速度挂勾。另一方面，欧洲国家则暗示，可能会延长希腊偿还贷款的期限。

不过其中的障碍是，长期债务纾困并非唯一的问题。IMF一笔金额庞大的贷款将于3月到期，届时希腊的现金将耗尽。最佳解决之道就是在希腊承诺认真协商的前提之下，让希腊政府再多出售一些公债给该国的银行。

然而，那将无法解决中期流动性的问题，这问题将于6月进入关键阶段，届时希腊将必须偿还欧洲央行所持有的公债。到时候希腊如果不再向其他欧洲国家调头寸，恐怕很难避免债务违约；而且除非左翼激进联盟党承诺进行经济改革，填补今年预算漏洞，否则欧洲国家将不会同意借款。

左翼激进联盟党已经承诺打击大量把持经济以及设法逃漏税的寡头政治。如果齐普拉斯就这个问题展现决心，料能争取到其他欧洲领袖些许好感。问题是如果他坚持对就业市场的改革松绑--这是近几年少数进展顺利的项目之一--有可能因此激怒欧洲各国领袖。

有关今年预算的处理方式同样令人头疼。下野的政府尚未就此与债权人达成协议。左翼激进联盟党的任务将愈加沉重，因为大选前税收已减少，而选民对齐普拉斯的期望是增加而非删减公共支出。

不过即便如此，还是有妥协的空间。如果齐普拉斯在其他方面展现诚意，欧洲各国今年可能一次性的同意协助希腊解决极端贫困的问题；也可能同意希腊在未来几年不需执行像目前如此庞大的预算盈余计划。

因此或许仍有达成协议的转圜空间。症结在于欲达成协议，立场势必要逆转，而齐普拉斯的许多支持者将因此指控他背叛初衷。不过齐普拉斯是否准备这么做，仍在未定之天。