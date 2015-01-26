俄罗斯金融：政府公布银行业资本重组计划的细节

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透莫斯科1月23日 - 俄罗斯周五宣布，那些拥有至少250亿卢布资本金并愿意向重要经济部门增加放贷的银行业者，将可以参加1万亿卢布(156.5亿美元)的资本重组计划。
这项资本重组计划最早是在去年12月宣布。俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)这次通过电子邮件发表的声明进一步公开了计划的许多细节。
俄罗斯12月时声称，将为具有系统重要性的银行提供额外资本，将由国家存款保险机构(Deposit Insurance Agency)以政府公债的形式予以分配和发放。
银行需要满足以下两个条件才能获得申请资格：在2015年1月1日拥有至少250亿卢布的资本金，银行需要向“经济中的关键部门”每月增加至少1%的放贷。
一家银行所能获得的最高援助金额，相当于这家银行资本金的25%。
周五的声明还指出，存款保险机构已经批准一份包括27家银行的名单，这些银行都有机会参与资本重组计划，该名单现已提交给政府。声明并未具体列出有哪些银行被选中。
“这是政府推出的对抗危机的举措之一，为了维护银行体系稳定及支持放贷增长。”财长声明表示，“上述举措也试图支持涉足实体产业的俄罗斯公司和企业，今时今日他们几乎无法获得外部融资。”(完)
(编译 高琦 审校 张若琪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率