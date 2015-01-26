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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 11:21 BJT

****敬告客户：印度金融市场周一逢假期休市****

亲爱的客户，您好：

印度金融市场1月26日(周一)逢假期休市。1月27日(周二)将恢复交易。

印度股市周五收高，连续第四个交易日触及纪录高位，受绩优股上涨和全球股市的涨势拉动。指标BSE指数 收涨0.94%，报29,278.84点，盘中一度上涨至纪录高位29,408.73点；周线收高4.1%。NSE指数 收高0.85%，报8,835.60点，此前一度升至8,866.40点的历史高点。该指数周线收高3.8%。

印度卢比兑美元 周五收高，报61.42/43，周四收盘价为61.6950/7050。外资流入及股市上扬拉抬卢比走高，但国有银行可能替代油品公司买进美元，以及央行的美元买盘，使卢比脱离盘中稍早触及的两个半月高点。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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