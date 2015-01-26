意大利经济：政府考虑建立坏账银行以清理银行业风险贷款--财长帕多安

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透罗马1月25日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周日接受《共和报(la Repubblica)》采访时表示，政府正在考虑成立一家国家支持的“坏账银行”，以帮助银行业的清理工作。
坏账迫使银行业者预留大量资金以应对预期发生的亏损，这已成为意大利银行业面对的主要问题。在去年的全欧洲银行业体质检查中，意大利的表现最差。
去年11月意大利银行业偿还可能性最低的贷款总计升至1,810亿欧元(2,028.3亿美元)，较2010年时的水平翻了逾一倍。
当被问及政府是否打算解决这一问题时，帕多安回答：“是的，我们正在考虑此事，我们考虑推出多种工具，使用坏账银行这一通用名称，但会采用不同的形式。”
他没有给出具体细节，但表示无论采取何种方案，都会考虑到欧盟有关限制国家援助企业的规定。
帕多安还表示，政府可能上调对今年经济成长0.6%的预估，因为考虑到油价下跌和欧元贬值。后一个因素对该国出口有利。
政府目前的预估值已经高于国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)，这两个机构的预估分别为成长0.4%和0.2%。
帕多安对欧洲央行的购债计划表示欢迎，但对于让各国央行承担80%的风险提出批评。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。