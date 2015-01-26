港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倍增，物业销售收益升惟租金增长放缓

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 受益期内出售在香港的住宅货尾单位（剩余单位）令物业销售收益大增，恒隆地产 周一公布的2014年度基本纯利按年增98%，但同时中港两地的租金收入增长则放缓。
已转战开发中国商业房地产的恒隆地产公布，截至去年12月底止年度，撇除投资物业重估后的基本纯利为100.22亿港元，2013年为50.5亿港元，因公司期内出售了412个香港的住宅货尾单位及部份停车位，录得相关营业溢利74.2亿港元；对比上年度公司出售272个货尾住宅单位的相关溢利15.11亿港元劲升3.9倍。
恒隆地产在中港两地的投资物业虽然继续为公司提供稳定的收益，但增长开始减慢。去年中港整体物业租赁营业额同比升9%，营业溢利增5%，较2013年营业额及营业溢利均有12%的增幅为逊色。其中，中国内地的物业租赁营业额按年升11%至39.16亿港元；但相关营业溢利增幅只有4%为28亿港元，较发展成熟的香港市场6%的增长逊色。
公司解释，济南的恒隆广场因进行租户组合重整，以致租金收入下跌8%。随着内地物业组合增加更多的生力军，在开业初期的利润一般相对较低，因此中国内地物业组合的整体边际利润下降4.6个基点至71.5%。
香港方面，去年的租金收入及营业溢利均按年升6%，增幅亦见放缓，分别为33亿港元及27.89亿港元。
公布业绩前，恒隆地产早盘收市持平于21.9港元；大盘恒生指数 跌0.12%。（完）
欲浏览业绩细节，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率