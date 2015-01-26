港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倍增，物业销售收益升惟租金增长放缓

路透香港1月26日 - 受益期内出售在香港的住宅货尾单位（剩余单位）令物业销售收益大增，恒隆地产 周一公布的2014年度基本纯利按年增98%，但同时中港两地的租金收入增长则放缓。

已转战开发中国商业房地产的恒隆地产公布，截至去年12月底止年度，撇除投资物业重估后的基本纯利为100.22亿港元，2013年为50.5亿港元，因公司期内出售了412个香港的住宅货尾单位及部份停车位，录得相关营业溢利74.2亿港元；对比上年度公司出售272个货尾住宅单位的相关溢利15.11亿港元劲升3.9倍。

恒隆地产在中港两地的投资物业虽然继续为公司提供稳定的收益，但增长开始减慢。去年中港整体物业租赁营业额同比升9%，营业溢利增5%，较2013年营业额及营业溢利均有12%的增幅为逊色。其中，中国内地的物业租赁营业额按年升11%至39.16亿港元；但相关营业溢利增幅只有4%为28亿港元，较发展成熟的香港市场6%的增长逊色。

公司解释，济南的恒隆广场因进行租户组合重整，以致租金收入下跌8%。随着内地物业组合增加更多的生力军，在开业初期的利润一般相对较低，因此中国内地物业组合的整体边际利润下降4.6个基点至71.5%。

香港方面，去年的租金收入及营业溢利均按年升6%，增幅亦见放缓，分别为33亿港元及27.89亿港元。

公布业绩前，恒隆地产早盘收市持平于21.9港元；大盘恒生指数 跌0.12%。（完）

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