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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 11:38 BJT

美国金融：全国期货协会进一步上调更多货币的外汇交易最低保证金

路透芝加哥1月23日 - 美国全国期货协会(NFA)周五宣布，将从周一开始上调对另外五种货币的外汇交易最低保证金要求，以应对汇市波动。

根据NFA通知，俄罗斯卢布外汇交易的最低保证金将提高到相当于交易名义价值的20%，日圆的保证金比例提高到3%。其它受到影响的货币还包括澳元、巴西雷亚尔和墨西哥披索。

所有保证金上调举措都将在周一2200GMT开始生效。

之前在周四，NFA已经上调了瑞郎等货币的外汇交易最低保证金要求。 （完）

(编译 高琦 审校 许娜)
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