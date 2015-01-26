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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 11:34 BJT

台湾债市：RP利率持于低位，美元债交割尚不影响资金调度

路透台北1月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一仍持于低位。交易员称，本周国际板美元债券交割逾13亿美元，寿险端资金供给料将减少，不过目前整体市场资金仍算宽松，资金调度暂不受影响，令RP利率续处既有区间。

他们并指出，时序逼近月底，投信端基金赎回压力尚不明显，只是申购款略有减少，加以近期外资汇入也将淡化美元债交割的影响，月底RP利率料呈区间内窄幅波动，券商间青睐资金落点避开月底，带动部分跨月及跨农历年RP成交在区间高位。

〞今天太轻松了，寿险还来要券。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周债券发行情况包括：周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债 及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债。

至于本周本地债券还本主要有：周一华航 公司债5.2亿台币、周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下工银90亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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