台湾债市：RP利率持于低位，美元债交割尚不影响资金调度

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一仍持于低位。交易员称，本周国际板美元债券交割逾13亿美元，寿险端资金供给料将减少，不过目前整体市场资金仍算宽松，资金调度暂不受影响，令RP利率续处既有区间。
他们并指出，时序逼近月底，投信端基金赎回压力尚不明显，只是申购款略有减少，加以近期外资汇入也将淡化美元债交割的影响，月底RP利率料呈区间内窄幅波动，券商间青睐资金落点避开月底，带动部分跨月及跨农历年RP成交在区间高位。
〞今天太轻松了，寿险还来要券。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周债券发行情况包括：周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债 及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债。
至于本周本地债券还本主要有：周一华航 公司债5.2亿台币、周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下工银90亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率